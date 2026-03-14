Mitre recibe a Ciudad de Bolívar con el objetivo de volver al triunfo ante su gente

El Aurinegro se presenta en casa desde las 17 tras el valioso empate conseguido ante Racing en Córdoba.

Hoy 02:09

Mitre recibirá esta tarde a Ciudad de Bolívar por la quinta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, en un encuentro donde buscará volver al triunfo ante su gente.

El partido comenzará a las 17 y marcará la cuarta presentación del equipo santiagueño en el certamen, ya que la jornada pasada no se disputó debido al paro impulsado por los clubes en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino.

El Aurinegro llega motivado tras el valioso empate conseguido ante Racing de Córdoba como visitante, en un partido donde logró sumar pese a terminar con dos jugadores menos.

En este inicio de campeonato, el conjunto santiagueño debutó con una derrota frente a All Boys en Floresta, luego se recuperó con una victoria como local ante Estudiantes de Buenos Aires y posteriormente rescató el empate en Córdoba.

Ciudad de Bolívar suma tres puntos producto de tres empates, el último de ellos sin goles justamente ante All Boys como visitante, por lo que intentará dar el golpe en Santiago del Estero.

El árbitro principal será Juan Nebietti, quien estará acompañado por Pascual Fernández y Martín Saccone como asistentes, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

Mitre tendrá así una buena oportunidad para seguir sumando y consolidarse en este arranque del torneo, con la intención de volver a festejar frente a su público.