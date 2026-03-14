Nediani anunció la refacción del CIC San Carlos durante los festejos por su 16° aniversario

El encuentro contó con la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani, autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal y vecinos de la zona que se acercaron al centro de salud para compartir un grato momento.

Hoy 15:48

El viernes a la tarde, el Centro Integral Comunitario (CIC) del barrio San Carlos celebró sus 16 años de vida institucional al servicio de la comunidad con una muestra institucional y números artísticos.

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El encuentro contó con la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani, autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal y vecinos de la zona que se acercaron al centro de salud para compartir un grato momento.

Durante la celebración, las autoridades municipales entregaron a las autoridades del CIC San Carlos, una copia de la Ordenanza con la cual, el Honorable Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal, los festejos por los 16 años de vida institucional del CIC.

El jefe comunal también aprovechó está fecha especial para anunciar que el municipio comenzará a refaccionar la estructura edilicia del CIC y se realizará una refuncionalización que comprenderá entre otras cosas, la incorporación de la Dirección de Desarrollo Social al mismo edificio para un trabajo en conjunto con el CIC.

La parte artística estuvo conformada por los talleres y escuelas que funcionan en el CIC como, la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas “La Telesita”, actuación de la cantante solista Mariela Santillán, Escuela de Patín y Gimnasia Artística “Fantasía sobre ruedas”, demostración de la Escuela de Futsal del CIC San Carlos junto a niños de la Liga Sub 13 y la Escuela de Bachata,

El intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre este acontecimiento: “Hoy es un día especial porque estamos celebrando los 16 años de vida institucional del Centro Integral Comunitario del barrio San Carlos.

Y en ese sentido, el CIC ha organizado un gran encuentro con diferentes actividades como baile folclórico, una muestra de emprendedores, canto, patín artístico y futsal, entre otras cosas.

También hemos cantado el cumpleaños felíz y degustando una riquísima torta hecha por la Dirección de Nutrición Comunitaria.

Aquí hay varios empleados que tienen 16 años de servicio. Y en ese sentido, estos empleados y empleadas vienen trabajando con mucho compromiso, amor y pasión.

Así que el agradecimiento para todos ellos y seguramente esta es una oportunidad también para traerles un mensaje. No solamente para celebrar, sino para decirles que a partir de ahora vamos a comenzar a trabajar en la refacción y la refuncionalización del SIC San Carlos.

De este modo, le vamos a dar otra impronta a la institución y también la Dirección de Desarrollo Social se ha instalado recientemente aquí para colaborar y trabajar en forma conjunta con el CIC.

Así que el agradecimiento a todos ellos y por supuesto vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.