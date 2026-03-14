Belgrano y Talleres quieren festejar en una nueva edición del gran clásico cordobés

El Pirata recibe al Matador en la continuidad de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 01:09

Belgrano de Córdoba y Talleres de Córdoba protagonizarán este domingo desde las 17.30 una nueva edición del clásico cordobés, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura.

El encuentro se disputará en el estadio Estadio Julio César Villagra, contará con el arbitraje de Facundo Tello y VAR a cargo de Héctor Paletta, mientras que la transmisión será por TNT Sports.

El Pirata llega en un gran momento tras su triunfo en Río Cuarto ante Estudiantes de Río Cuarto, gracias al gol de Francisco González Metilli, resultado que lo dejó como líder de la Zona B.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski buscará aprovechar su buen presente y hacerse fuerte nuevamente en casa, con la conducción futbolística de Franco Vázquez, mientras espera también la posible vuelta de Lucas Zelarayán.

Por el lado de la T, el equipo intentará repetir lo hecho en su último compromiso, donde logró un trabajado triunfo ante Instituto de Córdoba, en un partido donde mostró solidez defensiva.

Las palabras de Carlos Tevez tras ese encuentro reflejan el espíritu con el que afrontan este tipo de partidos: “En los clásicos no hay formas, hay que pelearlos y lucharlos, después habrá tiempo de corregir”.

Datos del partido