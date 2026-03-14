Gimnasia e Independiente Rivadavia se ven las caras en La Plata

El Lobo recibe a la Lepra mendocina por la undécima fecha del Torneo Apertura.

Hoy 01:09

Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentarán este domingo desde las 15:15 en el estadio Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Apertura.

El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y VAR a cargo de Diego Ceballos, con transmisión de TNT Sports.

El Lobo llega motivado tras una gran victoria 2-1 ante Banfield en el Estadio Florencio Sola, lo que significó su segunda victoria como visitante en la temporada.

Con Ignacio Fernández como una de sus principales figuras, el equipo platense alcanzó los 14 puntos y se ubica sexto, en zona de clasificación a los octavos de final.

La Lepra mendocina, que había tenido un gran inicio de torneo, atraviesa un bajón en su rendimiento y sumó apenas dos puntos en sus últimos tres encuentros.

En su última presentación cayó 2-1 como local ante Barracas Central, dejando pasar la chance de quedar como líder tanto de la Zona B como de la tabla anual.

Si Gimnasia consigue el triunfo llegará a 17 puntos y alcanzará la línea de Independiente Rivadavia, metiéndose de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Por su parte, si el conjunto mendocino logra ganar en La Plata, alcanzará las 20 unidades y se subirá a lo más alto de la Zona B, al menos hasta que Belgrano de Córdoba, actual líder con 18 puntos, dispute su clásico ante Talleres de Córdoba.

Datos del partido