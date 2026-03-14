Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 MAR 2026 | 0º
X
Mascotas

Buscan intensamente a “Terry”, un caniche que se perdió en La Banda y su familia ofrece 500.000 de recompensa

El perro fue visto por última vez en la zona de la heladería Grido, en la esquina de Ameghino y España. Sus dueños ofrecen 500 mil pesos a quien aporte información que permita encontrarlo.

Hoy 16:44
Terry

La familia de “Terry”, un perro de raza caniche, lo busca desesperadamente luego de que se perdiera en la ciudad de La Banda, lo que generó una gran preocupación entre sus dueños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicaron, el animal fue visto por última vez en inmediaciones de la heladería Grido, ubicada en la intersección de Ameghino y España, desde donde se le perdió el rastro.

Ante la angustiante situación, sus dueños iniciaron una intensa búsqueda por distintos sectores de la ciudad, difundiendo su imagen y pidiendo colaboración a los vecinos para poder dar con su paradero.

Además, la familia informó que ofrece una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información que permita encontrarlo o devolverlo, por lo que solicitaron la solidaridad de la comunidad.

Quienes tengan cualquier dato sobre Terry pueden comunicarse al 3854022932, número habilitado por sus dueños para recibir información que ayude a que el perro pueda regresar a su hogar

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuertes imágenes de la crecida del río Dulce: el agua desbordó en la zona del Estadio Único Madre de Ciudades
  2. 2. Alerta por tormentas en Santiago del Estero: prevén lluvias intensas y ráfagas fuertes este sábado
  3. 3. Franco Colapinto finalizó 14º en la carrera Sprint del GP de China que tuvo a Russell como ganador
  4. 4. Crecida del río Dulce: un dato sobre el nivel de erogación anticipa una posible disminución en el caudal
  5. 5. Un motociclista fue hospitalizado tras un violento derrape en la Ruta 7
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT