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Irán bombardeó la embajada de Estados Unidos en Irak y sus bases aéreas en el Golfo

La guerra en Medio Oriente entró en su tercera semana y provoca una escalada del precio del petróleo, con graves consecuencias para la economía mundial.

Hoy 17:27

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada este sábado al amanecer, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Periodistas de AFP vieron humo negro elevándose sobre la sede diplomática ubicada en la zona de alta seguridad de la capital de Irak.

El hecho ocurrió horas después de bombardeos contra Hezbollah, en donde dos personas resultaron muertas, siendo una de ellas una “personalidad importante”, según indicaron autoridades locales

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán "se intensifica y entra en una fase decisiva que se prolongará el tiempo que sea necesario. Solo el pueblo iraní puede poner fin a esto con una lucha decidida, hasta que el régimen terrorista sea derrocado y se salve a Irán", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

"Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (iraní) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní", añadió Katz en un mensaje televisado.

El ministro también "felicitó" al presidente estadounidense Donald Trump "por el duro golpe que el ejército estadounidense asestó ayer [viernes] por la noche a la isla petrolera iraní" de Kahrk, bombardeada por la aviación norteamericana.

"Es la respuesta adecuada a los campos de minas en el estrecho de Ormuz y a los intentos de chantaje del régimen terrorista iraní", estimó Katz.

"La Fuerza Aérea israelí también lleva a cabo una oleada de potentes ataques contra Teherán y todo Irán", subrayó, y acusó al país de dedicarse "al terrorismo regional y mundial, así como al chantaje para disuadir a Israel y a Estados Unidos de continuar su campaña".

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