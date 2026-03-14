Evacuaron viviendas y rescataron mascotas en la zona sur de la ciudad capital

La creciente del río Dulce inundó el Loteo Costa de Maco; la policía y equipos de asistencia ayudaron a vecinos y rescataron animales atrapados en las casas.

Hoy 20:56

Varias familias del Loteo Costa de Maco, en la zona sur de la ciudad capital, se vieron afectadas por la creciente del río Dulce, que inundó gran parte del sector.

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Loteo Costa de Maco

Las imágenes y videos enviados al WhatsApp de Diario Panorama muestran el nivel de agua en las viviendas y cómo los vecinos reciben asistencia en medio de la emergencia.

Loteo Costa de Maco

Todas las casas del loteo tuvieron que ser evacuadas: algunos residentes lo hicieron por sus propios medios, mientras que la policía acudió anoche a recomendar la evacuación. Durante la siesta de hoy, la División de Canes de la Policía colaboró para rescatar varios perros que habían quedado atrapados en las viviendas.

Las familias afectadas continúan recibiendo ayuda y asistencia en la zona.