Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 MAR 2026 | 23º
X
Locales

Evacuaron viviendas y rescataron mascotas en la zona sur de la ciudad capital

La creciente del río Dulce inundó el Loteo Costa de Maco; la policía y equipos de asistencia ayudaron a vecinos y rescataron animales atrapados en las casas.

Hoy 20:56

Varias familias del Loteo Costa de Maco, en la zona sur de la ciudad capital, se vieron afectadas por la creciente del río Dulce, que inundó gran parte del sector.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Loteo Costa de Maco Loteo Costa de Maco

Las imágenes y videos enviados al WhatsApp de Diario Panorama muestran el nivel de agua en las viviendas y cómo los vecinos reciben asistencia en medio de la emergencia.

Loteo Costa de Maco Loteo Costa de Maco

Todas las casas del loteo tuvieron que ser evacuadas: algunos residentes lo hicieron por sus propios medios, mientras que la policía acudió anoche a recomendar la evacuación. Durante la siesta de hoy, la División de Canes de la Policía colaboró para rescatar varios perros que habían quedado atrapados en las viviendas.

Las familias afectadas continúan recibiendo ayuda y asistencia en la zona.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuertes imágenes de la crecida del río Dulce: el agua desbordó en la zona del Estadio Único Madre de Ciudades
  2. 2. Alerta por tormentas en Santiago del Estero: prevén lluvias intensas y ráfagas fuertes este sábado
  3. 3. Franco Colapinto finalizó 14º en la carrera Sprint del GP de China que tuvo a Russell como ganador
  4. 4. Crecida del río Dulce: un dato sobre el nivel de erogación anticipa una posible disminución en el caudal
  5. 5. Intenso operativo municipal en el barrio Tarapaya para drenar el agua y asistir a los vecinos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT