Gran arranque santiagueño en el Argentino de BMX en Vicente López

Con una nutrida delegación de más de 50 riders, Santiago del Estero tuvo una destacada presencia en la primera jornada del Campeonato Argentino de BMX. Lisandro Díaz, Jahir Elías y Juan Bianqueri sobresalieron en la competencia disputada este sábado.

Hoy 22:09

La primera fecha del Campeonato Argentino de BMX se disputó este sábado en la Pista Olímpica de BMX del Campo Municipal de Deportes N°3, en Vicente López, con la presencia de los mejores riders del país. La delegación de Santiago del Estero volvió a decir presente con una amplia participación de más de 50 pilotos.

Tras una jornada intensa de competencias, varios representantes santiagueños dejaron una buena imagen en el circuito bonaerense. Entre ellos se destacaron Lisandro Díaz, en categoría Junior, Jahir Elías, expertos de 11 años y Juan Bianqueri en Novicios de 7 y 8 años, quienes tuvieron una actuación sobresaliente en sus respectivas categorías, consolidándose como dos de los nombres fuertes de la delegación provincial.

El evento comenzó el viernes con los entrenamientos oficiales para todas las categorías habilitadas entre las 12 y las 18 horas. Ya este sábado, desde las 9, se realizó el acto inaugural que dio paso a las carreras correspondientes a la primera fecha del certamen nacional.

La actividad continuará este domingo con la disputa de la segunda fecha del campeonato, que también comenzará a las 9 de la mañana y finalizará con la ceremonia de premiación prevista para las 14:15. De esta manera, los riders santiagueños buscarán seguir siendo protagonistas en una de las competencias más importantes del BMX argentino.