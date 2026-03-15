La drástica medida que puede tomar la Selección argentina si se suspende la Finalissima con España

Desde AFA analizan variantes para no desperdiciar la próxima fecha FIFA en caso de que no se dispute el duelo por el título contra la Roja.

Hoy 05:05

La expectativa por la Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España crece, aunque el partido previsto para el 27 de marzo atraviesa un escenario incierto debido a problemas organizativos vinculados al conflicto bélico en Medio Oriente.

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El encuentro, que inicialmente iba a disputarse en Qatar, podría cambiar de sede o incluso ser suspendido, ya que hasta el momento no hay acuerdo entre CONMEBOL y UEFA.

La AFA analiza un plan alternativo

Ante este panorama, la Asociación del Fútbol Argentino evalúa distintas alternativas para no desperdiciar la próxima fecha FIFA y permitir que el equipo dirigido por Lionel Scaloni mantenga ritmo de competencia antes del Mundial.

Una de las opciones sería realizar una semana de entrenamientos en el predio de Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza y organizar al menos un amistoso en territorio argentino. En ese escenario también quedaría descartada una posible gira por Europa.

Messi, a la espera de definiciones

La situación también involucra a Lionel Messi, quien recientemente disputó su último partido como local por Eliminatorias en el Estadio Monumental, donde recibió una emotiva ovación.

Mientras se aguarda una definición sobre su continuidad en la Albiceleste después del Mundial, no se descarta que el capitán pueda volver a jugar un amistoso en el país si finalmente se suspende la Finalissima.

España también busca rivales

Por su parte, España ya estaría buscando alternativas para la fecha FIFA ante la posibilidad concreta de que el partido no se dispute. Según el diario Marca, el seleccionado europeo podría enfrentar a la Selección de Serbia, que no logró clasificarse al Mundial 2026 y también tuvo que modificar su calendario por la situación en Medio Oriente.

Incluso, los entrenadores de ambas selecciones ya habían conversado sobre posibles amistosos durante el sorteo de la UEFA Nations League realizado en febrero.

Por ahora, el futuro de la Finalissima sigue abierto y la definición final dependerá de las condiciones de seguridad y de la decisión conjunta de los organismos organizadores.