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Adorni dijo que su esposa viajó a Nueva York invitada por Milei y cuestionó el origen de un video sobre su viaje a Uruguay

El jefe de Gabinete aseguró que su esposa viajó a Estados Unidos por invitación del presidente y sostuvo que el video sobre su vuelo privado a Uruguay fue difundido con intencionalidad política.

Hoy 07:16

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló con Clarín y volvió a intentar despegarse del escándalo por la presencia de su esposa en el avión presidencial durante un viaje oficial a Estados Unidos. El funcionario aseguró que Bettina Julieta Angeletti formó parte de la comitiva a Nueva York por invitación directa del presidente Javier Milei, y negó que haya existido alguna irregularidad.

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El hecho es que mi mujer fue una invitada del Presidente”, afirmó Adorni al referirse al episodio que generó cuestionamientos públicos. En ese marco, señaló que “probablemente” su esposa no vuelva a acompañarlo en viajes oficiales al exterior para evitar nuevas polémicas y críticas.

Por otra parte, el funcionario también se refirió al video que se difundió recientemente sobre un vuelo privado que realizó a Uruguay durante el último fin de semana de Carnaval. Según sostuvo, el material habría sido guardado durante semanas para difundirse en un momento específico. “Alguien tuvo ese video guardado un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni ilegal, ni antiético”, expresó.

Adorni remarcó que el origen del registro audiovisual se encuentra “bajo investigación” y vinculó la difusión del material con lo que definió como “operaciones de la vieja política”. Sobre el viaje a Uruguay, aseguró que fue invitado por un amigo personal, el conductor Marcelo Grandio, y que pagó con dinero propio la parte correspondiente del vuelo.

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