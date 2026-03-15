Video: impresionante choque múltiple en una autopista en Guatemala dejó cuatro muertos y heridos

El accidente ocurrió en la autopista Palín-Escuintla, cuando un camión habría perdido los frenos e invadido el carril contrario, provocando una colisión múltiple que involucró a siete vehículos.

Hoy 07:31

Un violento choque múltiple ocurrido este sábado en la autopista que conecta Ciudad de Guatemala con Escuintla dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos cuatro heridos, entre ellos una bebé de 11 meses. El accidente se registró en el kilómetro 53 de la carretera Palín-Escuintla, a pocos kilómetros al sur de la capital guatemalteca, y en el siniestro estuvieron involucrados siete vehículos.

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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, un camión de carga pesada se habría quedado sin frenos mientras circulaba en dirección norte. Al perder el control, el vehículo cruzó al carril contrario e impactó contra otros seis rodados, entre ellos tres camiones adicionales, dos automóviles particulares y una motocicleta.

La violencia del impacto generó una fuerte nube de polvo y provocó que partes de los vehículos salieran despedidas sobre la calzada. El momento del choque quedó registrado por una cámara instalada en uno de los camiones afectados. Según las imágenes, el siniestro ocurrió alrededor de las 10.35 y los vehículos circulaban a una velocidad aproximada de 40 kilómetros por hora.

Tras el accidente, personal policial y equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar. Tres personas murieron en el acto, mientras que una cuarta víctima falleció horas después en el Hospital Nacional de Escuintla. Los cuatro heridos, incluida la bebé, fueron trasladados al mismo centro de salud para recibir atención médica.

El vocero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Rubén Darío Jor Max, confirmó que en el siniestro participaron cuatro camiones de carga pesada, dos automóviles y una motocicleta. Como consecuencia del accidente, la autopista Palín-Escuintla permaneció totalmente cerrada durante varias horas, mientras las autoridades realizaban las tareas de rescate, peritaje y ordenamiento del tránsito.