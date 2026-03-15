“No sé si siquiera está vivo”: Trump habló del nuevo líder supremo de Irán y mencionó rumores sobre su muerte

El presidente de Estados Unidos aseguró que existen versiones contradictorias sobre la situación del líder iraní Mojtaba Khamenei. “Hasta ahora nadie ha podido demostrar que esté vivo”, afirmó.

Hoy 07:44

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instaló un clima de incertidumbre internacional al poner en duda si el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, continúa con vida en medio de la escalada militar en Medio Oriente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una extensa entrevista telefónica con la cadena NBC News, el mandatario aseguró que existen versiones contradictorias sobre el estado del dirigente iraní. “No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora nadie ha podido demostrarlo”, afirmó.

Trump explicó que desde el inicio del conflicto han circulado distintos reportes sobre la situación del sucesor del ayatolá Ali Khamenei, quien murió hace poco más de una semana tras un ataque aéreo contra el complejo donde residía en Teherán.

El jefe de la Casa Blanca incluso mencionó rumores sobre una posible muerte del líder iraní. “He oído que no está vivo, y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse”, expresó.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos, Irán e Israel, que en los últimos días incluyó ataques aéreos, bombardeos y lanzamientos de misiles.

En ese contexto, Trump también descartó por ahora la posibilidad de avanzar en un acuerdo con Teherán. “Los términos aún no son lo suficientemente buenos”, sostuvo.

La incertidumbre sobre la situación de Mojtaba Khamenei se profundizó por su ausencia total en actos públicos desde que fue nombrado líder supremo. Hasta el momento, solo se difundió una declaración escrita leída por la televisión estatal iraní, sin imágenes ni audio del propio dirigente.

Analistas internacionales señalan que la falta de apariciones públicas del líder iraní ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud y sobre la estabilidad del poder en la cúpula de la República Islámica.