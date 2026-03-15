Habilitan el ingreso al Parque Aguirre por calle Salta tras la estabilización del río Dulce

La medida comenzará a regir desde las 14 de este domingo. Fue dispuesta por el Comité de Emergencia municipal luego de evaluar que la creciente del río Dulce se mantiene estable.

Hoy 13:23

El Comité de Emergencia de la Municipalidad de la Capital informó que a partir de las 14 de este domingo quedará habilitado el ingreso al Parque Aguirre por calle Salta, tras una nueva evaluación de la situación generada por la creciente del Río Dulce.

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La decisión fue adoptada luego de un análisis conjunto entre las autoridades municipales y efectivos de la Policía de la provincia, quienes realizaron un monitoreo del comportamiento del caudal en su paso por la ciudad.

Según indicaron desde el organismo, la situación del río se mantiene estable, lo que permitió flexibilizar algunas de las restricciones de circulación que se habían dispuesto en las últimas horas en sectores cercanos a la ribera.

De esta manera, los conductores podrán ingresar nuevamente al parque por calle Salta, uno de los accesos que permanecía cerrado como medida preventiva ante el avance del agua en distintos puntos del predio.