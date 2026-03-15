La policía detuvo a dos hombres armados y con drogas en La Banda

El hecho ocurrió en barrio Villa Nueva, donde además se secuestró una pistola y varios envoltorios con sustancias prohibidas.

Hoy 18:39

El hecho se inició cuando, vía radial, efectivos de la Comisaría Comunitaria N°13 alertaron sobre la presencia de un individuo, quien habría estado amenazando a vecinos del sector con un arma de fuego. Ante esta situación, las unidades preventivas realizaron recorridos por el barrio y, al llegar a la intersección de calle Amadeo Jacques y Primer Pasaje, divisaron a dos sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga.

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Los individuos fueron interceptados a pocos metros del lugar. Durante el procedimiento, uno de ellos se tornó agresivo y opuso resistencia al accionar policial, produciéndose un forcejeo en el que cayó al suelo un arma de fuego que llevaba oculta en la cintura. De inmediato se resguardó el perímetro y se solicitó la presencia de un testigo para continuar con las actuaciones.

Posteriormente, los uniformados identificaron a los dos sospechosos, quienes además habrían descartado en el lugar envoltorios con sustancias prohibidas. Ante esta situación, se convocó a personal de Criminalística, que realizó las tareas de documentación fotográfica y el secuestro de un arma de fuego marca Bersa, modelo Thunder, calibre 22, sin municiones, además de un teléfono celular.

Asimismo, intervino personal de la Direccion General de Drogas Peligrosas, que efectuó las pruebas de campo correspondientes, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína en 11 envoltorios con un peso total de 29,1 gramos, y para marihuana en un envoltorio con un peso de 9,97 gramos.

Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, ambos sujetos quedaron en calidad de aprehendidos por distintos delitos, entre ellos portación ilegítima de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad y narcomenudeo, mientras que las sustancias secuestradas fueron trasladadas a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.