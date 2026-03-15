Destacada participación de Lisandro Diaz y Jahir Elías en la doble fecha del Argentino de BMX

Ambos pilotos cerraron un fin de semana de doble victoria en el certamen nacional.

Hoy 18:43

En la segunda jornada de acción del fin de semana se disputó la 2 ° fecha del Campeonato Argentino en la pista Olímpica de BMX en Vicente López, Buenos Aires en la que participaron 400 riders de distintos puntos del país.

La delegación santiagueña representada por ASABI (Asociación Santiagueña de Bicicross) obtuvo buenos resultados lo que refleja el gran trabajo que realizaron los competidores locales durante la pretemporada.

El piloto Jahir Elías se quedó con el triunfo de la final para coronarse campeón de la fecha en la categoría Expertos de 11 años. De la misma manera, Lisandro Diaz se quedó con el triunfo luego de una final que dominó de principio a fin. Ambos pilotos cerraron un fin de semana de doble victoria en el certamen nacional.

2° FECHA CAMPEONATO ARGENTINO

Categoría: CRUCEROS DE 40 A 49 AÑOS

4° ARIAS RODRIGO

Categoría: NOVICIOS DE 7 AÑOS

2° WEBER MAXIMO

3° BIANQUERI JUAN

Categoría: NOVICIOS 8 AÑOS

4° DELUCA ALFONSO

6° MOLINA FRANCO

7°TEVEZ VALENTINO

Categoría: NOVICIOS DE 9 AÑOS

3° CABRERA CIRIO

5° VILLAREAL JOAQUIN

6° CORONEL MAXIMO

7° CORPUS EMILIANO

Categoría: NOVICIOS DE 11 AÑOS

5° MURAD VALENTINO

Categoría: NOVICIOS DE 12 AÑOS

6° CATAN MATEO

Categoría: NOVICIOS DE 13 AÑOS

2° STABIO IHAN

Categoría: NOVICIOS DE 15 AÑOS

2°CORVALAN VALENTINO

7° STORNIOLO LORENZO

Categoría: NOVICIOS DE 17 Y MÁS AÑOS

6° CACERES MATEO

Categoría: DAMAS DE 11 Y 12AÑOS

7° ECHAGARAY DELFINA

Categoría: DAMAS DE 15 AÑOS Y MAS

5° Cejas Martina

Categoría: EXPERTOS DE 7 AÑOS

2° JUGO VALENTINO

Categoría: EXPERTOS DE 8 AÑOS

3° ISLAS RENZO

Categoría: EXPERTOS DE 9 AÑOS

3° ORIETA BENJAMIN

Categoría: EXPERTOS DE 10 AÑOS

3° LUNA VALENTINO

6° GONZALEZ VICTORIO

Categoría: EXPERTOS DE 11 AÑOS

1° Jahir Elias

Categoria: EXPERTOS DE 12 AÑOS

7° MAXIMO SAYAGO

Categoría: EXPERTOS DE 15 AÑOS

4° LUNA BENJAMIN

Categoría: EXPERTOS DE 16 AÑOS

6° STANCAMPIANO NICOLAS

7° MUÑOZ LEON

8° GARCIA MÁXIMO

Categoría: ELITE WOMAN

4° RUIZ LUANA

Categoría: JUNIOR MEN

1° DIAZ LISANDRO