Lisandro Diaz y Jahir Elías se consagraron campeones en la fecha doble del Argentino de BMX

Ambos pilotos cerraron un fin de semana de doble victoria en el certamen nacional.
En la segunda jornada de acción del fin de semana se disputó la 2 ° fecha del Campeonato Argentino en la pista Olímpica de BMX en Vicente López, Buenos Aires en la que participaron 400 riders de distintos puntos del país.
La delegación santiagueña representada por ASABI (Asociación Santiagueña de Bicicross) obtuvo buenos resultados lo que refleja el gran trabajo que realizaron los competidores locales durante la pretemporada.
El piloto Jahir Elías se quedó con el triunfo de la final para coronarse campeón de la fecha en la categoría Expertos de 11 años. De la misma manera, Lisandro Diaz se quedó con el triunfo luego de una final que dominó de principio a fin. Ambos pilotos cerraron un fin de semana de doble victoria en el certamen nacional.
2° FECHA CAMPEONATO ARGENTINO
Categoría: CRUCEROS DE 40 A 49 AÑOS
4° ARIAS RODRIGO
Categoría: NOVICIOS DE 7 AÑOS
2° WEBER MAXIMO
3° BIANQUERI JUAN
Categoría: NOVICIOS 8 AÑOS
4° DELUCA ALFONSO
6° MOLINA FRANCO
7°TEVEZ VALENTINO
Categoría: NOVICIOS DE 9 AÑOS
3° CABRERA CIRIO
5° VILLAREAL JOAQUIN
6° CORONEL MAXIMO
7° CORPUS EMILIANO
Categoría: NOVICIOS DE 11 AÑOS
5° MURAD VALENTINO
Categoría: NOVICIOS DE 12 AÑOS
6° CATAN MATEO
Categoría: NOVICIOS DE 13 AÑOS
2° STABIO IHAN
Categoría: NOVICIOS DE 15 AÑOS
2°CORVALAN VALENTINO
7° STORNIOLO LORENZO
Categoría: NOVICIOS DE 17 Y MÁS AÑOS
6° CACERES MATEO
Categoría: DAMAS DE 11 Y 12AÑOS
7° ECHAGARAY DELFINA
Categoría: DAMAS DE 15 AÑOS Y MAS
5° Cejas Martina
Categoría: EXPERTOS DE 7 AÑOS
2° JUGO VALENTINO
Categoría: EXPERTOS DE 8 AÑOS
3° ISLAS RENZO
Categoría: EXPERTOS DE 9 AÑOS
3° ORIETA BENJAMIN
Categoría: EXPERTOS DE 10 AÑOS
3° LUNA VALENTINO
6° GONZALEZ VICTORIO
Categoría: EXPERTOS DE 11 AÑOS
1° Jahir Elias
Categoria: EXPERTOS DE 12 AÑOS
7° MAXIMO SAYAGO
Categoría: EXPERTOS DE 15 AÑOS
4° LUNA BENJAMIN
Categoría: EXPERTOS DE 16 AÑOS
6° STANCAMPIANO NICOLAS
7° MUÑOZ LEON
8° GARCIA MÁXIMO
Categoría: ELITE WOMAN
4° RUIZ LUANA
Categoría: JUNIOR MEN
1° DIAZ LISANDRO