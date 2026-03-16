La Selección Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar rivales europeos por primera vez en su historia

La cancelación de la Finalissima ante España dejó a la Albiceleste sin partidos ante selecciones del Viejo Continente en todo el ciclo mundialista.

Hoy 19:51

La cancelación de la Finalissima entre la Selección Argentina y Selección de España generó un escenario inesperado para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a pocos meses del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Si no surge una alternativa de último momento, el combinado nacional llegará a la próxima Copa del Mundo sin haber enfrentado a selecciones europeas durante el ciclo mundialista, algo que nunca había ocurrido.

La suspensión del partido ante España, sumado a la caída del amistoso previsto frente a Selección de Catar debido al conflicto bélico en Medio Oriente, dejó al seleccionado argentino sin compromisos internacionales en la última ventana FIFA.

De esta manera, Argentina llegará al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá sin haber tenido roce con equipos europeos, un dato que marca un precedente inédito en la preparación del equipo campeón del mundo.

Los antecedentes más recientes

En la previa del Copa Mundial de la FIFA 2022, la Albiceleste sí había tenido cruces ante rivales del Viejo Continente. En 2019 igualó 2 a 2 con Selección de Alemania, mientras que en 2022 derrotó 3 a 0 a Selección de Italia en la Finalissima y goleó 5 a 0 a Selección de Estonia en un amistoso.

En contraste, el ciclo con mayor cantidad de enfrentamientos ante europeos fue en la preparación para el Copa Mundial de la FIFA España 1982, cuando el equipo dirigido por César Luis Menotti disputó 22 encuentros frente a selecciones de ese continente.

Un problema para la planificación de Scaloni

La situación también impacta en la planificación deportiva. Scaloni ya había presentado una prelista de futbolistas con vistas a la Finalissima para alertar a los clubes sobre posibles convocatorias, pero la cancelación dejó ese trabajo momentáneamente en pausa.

La falta de partidos también representa una dificultad para el entrenador, que pierde una oportunidad importante para probar variantes y evaluar jugadores pensando en la defensa del título mundial.

Las alternativas que analiza la AFA

Ante este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino maneja dos posibles caminos: encontrar un rival para aprovechar la ventana internacional o convocar igualmente a los futbolistas para realizar una concentración de diez días en el predio de Ezeiza y buscar un rival alternativo.

Mientras tanto, la Selección atraviesa una preparación atípica rumbo al Mundial 2026, con menos competencia internacional de la habitual y con decisiones por tomar en las próximas semanas.