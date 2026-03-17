Lanús quiere meterse en zona de clasificación ante un necesitado Newells

El Granate y la Lepra se ven las caras por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 00:53

Lanús recibirá a Newell's Old Boys desde las 19 en el estadio Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, en un duelo correspondiente a la fecha 11 del Liga Profesional de Fútbol – Torneo Apertura 2026.

El Granate necesita sumar de a tres para meterse en zona de clasificación, mientras que la Lepra intentará cortar su mala racha y salir del fondo de la tabla.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega entonado tras conseguir una importante victoria ante Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, gracias a un gol de Dylan Aquino.

Ese triunfo le permitió alcanzar los 12 puntos, aunque todavía se mantiene fuera de los puestos de playoffs, por lo que deberá ganar para meterse entre los ocho mejores.

En cuanto al mercado de pases, Lanús incorporó al delantero Yoshan Valois, de 21 años, goleador en Deportivo Pasto, tras caerse la llegada de Rodrigo Auzmendi.

Newell’s busca salir de la crisis

La realidad de Newell’s es muy diferente. El equipo conducido por Frank Darío Kudelka aún no ganó en el campeonato y marcha último en la Zona A con apenas 3 puntos, producto de tres empates.

En la última fecha, la Lepra estuvo cerca de su primera victoria ante Platense, pero Augusto Lotti marcó el empate agónico para el 1-1 final.

Probables formaciones

Lanús

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.

Newell’s

Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera o David Sotelo, Luca Regiardo; Luciano Herrera o Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez.

DT: Frank Darío Kudelka.

Datos del partido

Hora: 19:00

19:00 TV: ESPN Premium

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Echavarría

Estadio: Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

Lanús intentará hacerse fuerte ante su gente para meterse en zona de clasificación, mientras que Newell’s buscará dar el golpe para comenzar a salir del fondo de la tabla.