Trump criticó a la OTAN porque sus miembros no quieren involucrarse en la guerra

“No necesitamos la ayuda de nadie”, subrayó el mandatario estadounidense.

Hoy 20:20

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que su país “no necesita la ayuda de nadie” para afrontar el conflicto con Irán, y criticó a los miembros de la OTAN, que se negaron a involucrarse en la guerra.

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En ese sentido, expresó que "Ya no ´necesitamos´, ni queremos, la asistencia de los países de la OTAN... ¡NUNCA HA SIDO ASÍ! Tampoco de Japón, Australia o República de Corea", publicó Trump en Truth Social.

"Hemos logrado tal éxito militar... De hecho, hablando como presidente de Estados Unidos de América, por mucho el país más poderoso de todo el mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", remarcó Trump.

El mandatario volvió a criticar a la OTAN por no ayudar a Estados Unidos: “no me sorprende su forma de actuar porque siempre he considerado a la OTAN, en la que hemos gastado cientos de miles de millones de dólares cada año para proteger a estos mismos países, una calle de un solo sentido”.

Asimismo, puntualizó: "Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto", dijo Trump. "Y yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, saben, me pregunto si la OTAN estará ahí alguna vez para nosotros. Así que esta fue una gran prueba, porque no los necesitamos, aunque ellos debieron de haber estado ahí".

La pertenencia a la OTAN "ciertamente es algo en lo que tenemos que pensar", señaló. Un día antes, además de reprender a los aliados por su reticencia a unirse a las escoltas del estrecho de Ormuz propuestas por la Casa Blanca, Trump dijo que "pronto" anunciaría "un par" de países que han ofrecido su ayuda.

"Numerosos países me han dicho que están en camino", dijo Trump el lunes, aunque no mencionó ninguno.

Washington ha intensificado la presión sobre los miembros de la OTAN y los socios europeos para que se unan a la misión, pero varios países europeos han rechazado la propuesta o han expresado cautela por la posible escalada militar, la ausencia de una consulta previa y prioridades estratégicas diferentes.

En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de esta semana en Bruselas casi hubo unanimidad en la oposición a la propuesta de Estados Unidos y se expresó la renuencia a enviar barcos y soldados a un conflicto que ellos no iniciaron.

"Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin", dijo el lunes en Bruselas Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea. "Esta guerra no es de Europa, pero los intereses de Europa están directamente en juego".

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque masivo contra Irán, lo que interrumpió la navegación mundial, elevó el precio del petróleo y agitó la economía mundial.