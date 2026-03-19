Javier Milei llega esta tarde a Tucumán para participar del Foro Económico del NOA

El presidente Javier Milei arribará este jueves a San Miguel de Tucumán para participar como orador principal del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

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El jefe de Estado tiene previsto llegar entre las 18 y las 19 horas al Aeropuerto Benjamín Matienzo, donde será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo, en un gesto de sintonía institucional en un contexto político local marcado por tensiones.

El evento se desarrollará en el Hilton Garden Inn Tucumán, donde Milei cerrará el seminario titulado “La hora de las provincias”. La actividad estará enfocada en el impulso de políticas de desregulación, modernización institucional y fortalecimiento de las economías regionales.

Según la organización, el foro busca analizar herramientas para mejorar la competitividad, atraer inversiones y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible en el interior del país.

El encuentro contará con la presencia de figuras del ámbito político y empresarial, entre ellas la ministra Patricia Bullrich, el dirigente Lisandro Catalán, el CEO de Globant, Martín Migoya, y economistas como Fernando Marull, además del empresario Sebastián Budeguer.

La visita presidencial se da en medio de un clima político enrarecido en la provincia. En los últimos días, generó preocupación en el oficialismo el ataque sufrido por el diputado nacional Federico Pelli, presuntamente protagonizado por un referente del PJ local.

A esto se sumó el pedido de la gobernación a la Justicia para que la legisladora Soledad Molinuevo elimine publicaciones en redes sociales, lo que elevó la tensión en el ámbito político tucumano.

Frente a este escenario, Jaldo buscó llevar tranquilidad y aseguró que se desplegará un operativo especial de seguridad durante la estadía del mandatario. Incluso, desde el entorno presidencial no descartan una breve recorrida por la provincia para saludar a vecinos.

“Se brindará la mayor seguridad para que Milei se pueda mover tranquilamente en la provincia y, por supuesto, respetar si él tiene una agenda personal”, afirmó el gobernador. Y agregó: “Voy a acompañarlo hasta donde él considere. El presidente siempre es bienvenido a la provincia de Tucumán”.