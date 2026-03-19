La Banda se prepara para un clima cambiante: lluvias y calor para hoy Jueves 19 de marzo de 2026

La ciudad de La Banda experimenta condiciones soleadas, pero se anticipan lluvias moderadas en los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre los 22.5 °C y 36.6 °C.

Hoy 08:16

Este jueves 19 de marzo de 2026, La Banda, Santiago del Estero, se despierta con un clima soleado y una temperatura actual de 21.2 °C. Sin embargo, se prevé que durante el día las condiciones cambien drásticamente, con la llegada de lluvias moderadas a intervalos que marcarán el inicio de un período de inestabilidad meteorológica. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 33.7 °C y una mínima de 22.5 °C, lo que indica que, a pesar de las lluvias, el calor persistirá en la región. Este fenómeno se verá acentuado por una alta humedad del 94%, que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. El viento, que sopla a 5.8 km/h del noroeste, podría proporcionar algo de alivio, pero no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno que se experimentará en la tarde. Los amantes del clima cálido deben estar preparados para un día de temperaturas elevadas y posibles chaparrones. Para el día viernes 20 de marzo de 2026, se pronostican más lluvias moderadas, con mínimas que rondarán los 24.2 °C y máximas que podrían llegar hasta los 36.6 °C. Este patrón de clima inestable parece que continuará en el fin de semana, manteniendo a la población alerta ante las variaciones del clima. Finalmente, para el sábado 21 de marzo de 2026, el pronóstico indica que las temperaturas oscilarán entre los 21.1 °C y 30 °C, con lluvias moderadas también a la vista. En resumen, La Banda se prepara para un clima cambiante, llevando consigo la necesidad de estar atentos a las recomendaciones meteorológicas en los próximos días.