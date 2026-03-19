Con Macri como figura central, el PRO se reúne hoy para redefinir su rumbo político

El partido realizará un plenario nacional en Parque Norte con dirigentes de todo el país. Buscará reconstruir su identidad tras el retroceso electoral y proyectarse hacia 2027.

Hoy 09:48

El PRO llevará adelante este jueves un plenario del Consejo Nacional que marcará la reaparición pública de Mauricio Macri en una actividad partidaria, con el objetivo de reorganizar el espacio y delinear su estrategia política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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El encuentro se desarrollará desde las 10 de la mañana en Parque Norte y contará con la participación de unos 500 dirigentes, entre legisladores, militantes y referentes de todo el país. Estarán presentes los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, además del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Desde el espacio señalaron que el principal objetivo es reconstruir “la identidad partidaria” y fortalecer la representación territorial en municipios y provincias, como paso previo a la definición de candidaturas nacionales.

“Hay que empezar de abajo”, indicaron voceros partidarios, en referencia a la necesidad de recomponer la estructura política tras la pérdida de dirigentes que migraron hacia La Libertad Avanza.

El plato fuerte de la jornada será el discurso de cierre de Macri, quien volverá a posicionarse en el centro de la escena con un mensaje de fuerte contenido político, en medio de un proceso interno de reordenamiento.

El cónclave se da luego de los magros resultados electorales de 2025, cuando el PRO compitió en varios distritos sin su sello tradicional y en alianza con otros espacios. Como consecuencia, el bloque en Diputados quedó reducido a 12 integrantes, tras la salida de legisladores que se sumaron a otras fuerzas.

Durante la jornada, expondrán los jefes parlamentarios Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara, y se realizarán mesas de debate con gobernadores y referentes del espacio.

Además, se prevé la designación de Fernando De Andreis como secretario general del Consejo Nacional, un dirigente cercano al ex mandatario que tendrá un rol clave en la reorganización del partido.

“Estamos viviendo un momento de reconstrucción del partido, enfocados en discutir los problemas de los argentinos y fortalecer la gestión en los gobiernos locales”, sostuvo De Andreis.

En esa línea, remarcó que el PRO buscará consolidar su presencia territorial y recuperar uno de sus valores históricos: la gestión de cercanía, como base para proyectarse nuevamente a nivel nacional.