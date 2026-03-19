Felipe Cáceres sobre el debut de Sanidad en inferiores de la LSF: "Los chicos lo toman con responsabilidad"

El club participará por primera vez en torneos oficiales y crece con una base sólida. el entrenador destacó el compromiso de los chicos y el trabajo diario.

Hoy 17:29

A días del inicio del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol, el Club Atlético Sanidad se prepara para vivir un momento histórico: su primera participación oficial. En ese contexto, Felipe Cáceres, coordinador y entrenador de la séptima categoría, valoró este paso clave en el crecimiento de la institución.

“Estamos practicando con nuestras categorías de inferiores y ha sido algo muy importante para un club tan joven tener la posibilidad enorme de participar en la Liga Santiagueña”, expresó Cáceres, remarcando el significado que tiene este debut para todo el club.

El entrenador también destacó el trabajo institucional que permitió alcanzar este objetivo: “Desde nuestro club hicimos la propuesta al tener la estructura. Logramos una participación importante para Sanidad. Los chicos lo toman con responsabilidad y compromiso”, aseguró.

En cuanto a lo deportivo, Cáceres fue claro sobre las expectativas: “La idea principal del club es tratar de estar en todos los partidos y, acorde a la circunstancia, competir con nuestras armas y nuestros chicos. Tenemos la tranquilidad de que estamos haciendo bien las cosas y esto es día a día”.

Por último, puso el foco en el entusiasmo del plantel: “Los chicos estaban con ansias esperando este final feliz. Están contentos, comprometidos y agradecidos. Se sienten orgullosos del lugar donde están y saben que los profes vamos a dar todo para que ellos estén a la altura”.