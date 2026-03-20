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Luis de la Fuente le respondió a Domínguez tras la chicana por la Finalissima

El DT de España aseguró que siempre tuvieron la intención de jugar el partido ante Argentina y contradijo al presidente de Conmebol.

Hoy 10:08

La polémica por la Finalissima sumó un nuevo capítulo. Luego de la chicana de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, el entrenador de España, Luis de la Fuente, salió al cruce y dejó clara la postura del fútbol español.

En conferencia de prensa, el DT fue contundente al referirse a la suspensión del partido ante la Argentina: “La disposición ha sido jugarla. Siempre hemos estado posicionados para disputar el encuentro. La Real Federación Española de Fútbol ha intentado por todos los medios jugar este partido”, afirmó.

Las declaraciones llegan como respuesta directa a lo expresado por Domínguez, quien había ironizado sobre la situación tras el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. “Si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima. Hay que creérsela”, había lanzado el dirigente, generando repercusión en Europa.

La Finalissima, que debía enfrentar a los campeones de América y Europa, quedó suspendida tras una negociación fallida entre Conmebol y UEFA, en medio de diferencias por la sede y el calendario. Mientras desde Sudamérica apuntan a la falta de acuerdo con los europeos, en España sostienen que hicieron todo lo posible para que el partido se dispute.

Por ahora, el cruce entre ambas partes sigue sumando declaraciones, mientras el esperado duelo continúa sin fecha ni sede confirmada.

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