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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAR 2026 | 26º
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La intendente Fuentes participó de la misa y procesión en honor a San José

La celebración se hizo en la parroquia que lleva su nombre, en el barrio Belgrano.

Hoy 23:27

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la misa y procesión por la fiesta patronal en honor a San José, que se realizó en la parroquia que lleva su nombre en el barrio Belgrano.

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Allí, en momentos previos a la celebración religiosa, en la casa parroquial, también hizo entrega en nombre de los vecinos de una plaqueta al padre Julián Cuevas en reconocimiento por sus 35 años de sacerdocio.

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, y por la subsecretaria de Obras Públicas, Rosa Allalla.

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