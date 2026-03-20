Copa Libertadores 2026: cuál es el equipo argentino que viajará más

Con el sorteo de la Copa, los clubes miran los kilómetros que deberán recorrer en la fase de grupos.

Hoy 10:21

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 no solo definió los grupos, sino también un factor clave: los viajes. Y en ese aspecto, el más perjudicado entre los equipos argentinos es Rosario Central.

El Canalla, que integra el Grupo H junto a Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central, deberá recorrer 21.096 kilómetros entre ida y vuelta. La exigencia se explica por los largos traslados a Ecuador y Venezuela, que elevan considerablemente el desgaste logístico.

Detrás aparece Estudiantes de La Plata, con un total de 19.244 kilómetros, producto de sus viajes a Medellín, Cusco y Río de Janeiro. El podio lo completa Independiente Rivadavia, que afrontará 18.716 kilómetros enfrentando a Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira.

En la otra cara de la moneda, el equipo que menos viajará es Platense, con 13.212 kilómetros, ya que sus destinos serán relativamente más cercanos dentro del continente.

Por su parte, Boca Juniors también aparece entre los más “beneficiados”: recorrerá 15.136 kilómetros, con viajes a Brasil, Chile y Ecuador. Finalmente, Lanús tendrá un recorrido intermedio de 16.648 kilómetros.

Así, además del nivel futbolístico, la logística jugará un papel clave en la fase de grupos, donde los viajes largos pueden influir en el rendimiento de los equipos en busca de la ansiada Gloria Eterna.