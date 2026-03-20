Vélez defiende la punta de la Zona A ante Lanús en Liniers

El Fortín, líder e invicto de la Zona A, recibe a un Granate en alza que viene de golear y sueña con los playoffs.

Hoy 08:48

Vélez Sarsfield y Lanús se enfrentarán este sábado 21 de marzo desde las 15:30 horas en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

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El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto atraviesa un gran presente: es líder de la Zona A con 22 puntos y uno de los invictos del campeonato. Viene de vencer 2-0 a Platense y muestra una solidez que lo posiciona como candidato. “Veo más maduro al equipo, pero no podemos relajarnos”, advirtió el entrenador.

Del otro lado, el Granate llega entonado. Tras golear 5-0 a Newell’s, con una actuación destacada de Dylan Aquino, el equipo alcanzó las 15 unidades y se metió en zona de clasificación. Además, ya conoce su camino en la Copa Libertadores, donde integrará un grupo exigente.

Será un duelo atractivo en Liniers: un Vélez firme y puntero frente a un Lanús en crecimiento, que buscará dar el golpe para seguir escalando en la tabla.