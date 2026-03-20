Newell’s recibe a Gimnasia de Mendoza en medio de una crisis profunda

La Lepra busca su primera victoria en el torneo ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

Hoy 08:48

Newell's Old Boys enfrentará este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza desde las 17:45 horas en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

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El presente de la Lepra es alarmante. Todavía no ganó en el campeonato, suma apenas tres puntos y se encuentra en el último lugar de la tabla anual. Viene de sufrir una durísima goleada 5-0 ante Lanús, resultado que profundizó la crisis futbolística e institucional.

Ni siquiera la llegada de Frank Darío Kudelka logró revertir la situación: desde su arribo, el equipo consiguió solo un punto de nueve posibles. A esto se suma la reciente renuncia de Roberto Sensini como director deportivo, en un contexto donde el descenso empieza a ser una preocupación real tanto en la tabla anual como en los promedios.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza transita su adaptación a la máxima categoría. El equipo dirigido por Ariel Broggi suma nueve puntos y tiene como principal objetivo mantener la categoría. En la última fecha cayó 2-1 ante Estudiantes, aunque mostró momentos competitivos.

El Lobo mendocino sabe que sumar en Rosario sería clave, mientras que Newell’s afronta una verdadera final anticipada: necesita ganar sí o sí para empezar a cambiar su rumbo y recuperar algo de confianza ante su gente.