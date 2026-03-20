Independiente y Talleres chocan en Avellaneda con el objetivo de mantenerse en puestos de clasificación

El Rojo y la T se enfrentan en un cruce directo pensando en los playoffs del Apertura.

Hoy 08:48

Independiente recibirá a Talleres de Córdoba este sábado desde las 20:00 horas en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

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El Rojo atraviesa un presente irregular bajo la conducción de Gustavo Quinteros. En sus últimos tres partidos mostró esa inestabilidad: venció a Central Córdoba, empató en un vibrante 4-4 ante Unión y cayó frente a Instituto. Sin competencia internacional en el año, el gran objetivo del club es volver a ser campeón del fútbol argentino tras una larga sequía, por lo que este encuentro aparece como clave.

Por su parte, Talleres, dirigido por Carlos Tevez, llega tras igualar sin goles el clásico cordobés ante Belgrano. El conjunto de Córdoba busca consolidarse como protagonista en este torneo, dejando atrás la lucha por la permanencia del año pasado.

En la tabla, Independiente suma 14 puntos y se ubica octavo, mientras que la T tiene 15 unidades y marcha sexta. Un triunfo para cualquiera de los dos puede resultar determinante en la pelea por meterse en los puestos de clasificación, mientras que un empate podría complicar sus aspiraciones.

Se viene un cruce parejo y determinante en Avellaneda, con mucho más que tres puntos en juego en la recta final del Apertura.