“Pedimos una paritaria propia y que el Gobierno Nacional se siente a dialogar”

El titular de ADUNSE, Santiago Coman, alertó sobre la situación del sector y no descartó nuevas medidas de fuerza.

Hoy 13:52

El secretario general del gremio docente universitario ADUNSE, Santiago Coman, expresó su preocupación por el escenario que atraviesan las universidades públicas y sostuvo que el conflicto por el financiamiento y los salarios sigue sin resolverse. En diálogo con Radio Panorama, remarcó que la problemática impacta tanto en las instituciones como en el personal docente y no docente.

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En ese contexto, destacó el alcance del paro realizado durante la semana y subrayó el compromiso del sector. “Los docentes universitarios no somos de hacer paro, nos gusta más estar en la cátedra, en el laboratorio o en la investigación, pero las situaciones nos llevan a este cuello de botella”, afirmó. Además, agregó que la medida fue “masiva y rotunda” en todo el país.

Coman anticipó que tras la finalización de la protesta solicitarán formalmente la convocatoria a paritarias. “Esperamos que el Gobierno nacional acepte y se siente a dialogar con nosotros”, señaló, al tiempo que insistió en la necesidad de abrir canales de negociación específicos para el sector.

Uno de los puntos más críticos, según explicó, es la pérdida del poder adquisitivo. “Hemos perdido entre un 35% y un 50% del salario”, aseguró. En esa línea, fue contundente: “No puede haber enseñanza de calidad ni excelencia si tenemos docentes bajo la línea de pobreza”.

También advirtió sobre la situación laboral dentro del sistema universitario. “Más del 60% de los docentes son contratados o tienen dedicaciones simples”, indicó, y agregó que esto repercute en la estabilidad y en la calidad educativa. “El principal recurso de la universidad es el recurso humano”, enfatizó.

En relación a las medidas de fuerza, reconoció el impacto que pueden tener en los estudiantes, aunque defendió su implementación. “Hemos tratado de afectar lo menos posible los exámenes y el inicio del ciclo lectivo”, explicó. A su vez, adelantó que se analizan nuevas acciones. “Se está debatiendo entre paros alternados o una medida más extrema como el paro indefinido”, señaló.

El dirigente también cuestionó la posibilidad de unificar la negociación salarial con otros gremios estatales. “Tenemos nuestro propio convenio colectivo de trabajo y funciones diferentes, por eso pedimos una paritaria propia”, sostuvo.

Sobre la propuesta oficial de aumentos, consideró que resulta insuficiente. “Si uno analiza la inflación proyectada, quedamos nuevamente por debajo”, afirmó, y remarcó que la prioridad es recuperar lo perdido. “Primero deben reconocer la deuda salarial que tenemos los docentes”, agregó.

Finalmente, Coman informó que desde ADUNSE impulsan una colecta solidaria para asistir a familias afectadas por inundaciones en Santiago del Estero. “Aunque sea mínimo el aporte, hoy muchas familias necesitan agua para garantizar su salud”, concluyó.