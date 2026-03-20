“Es un orgullo”: la emoción del guía de Shamal tras el rescate en Córdoba

El can logró seguir las huellas de la niña desaparecida y condujo a los equipos de búsqueda hasta el lugar donde fue encontrada.

Hoy 14:20

La desaparición de la nena de 2 años en Cosquín movilizó un gran operativo de búsqueda que finalizó con su hallazgo. Para dar con su paradero utilizaron recursos tecnológicos y humanos, pero también contaron con la participación de perros de búsqueda.

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Uno de ellos fue Shamal, un can que resultó indispensable para encontrarla. El animal siguió el rastro de la nena y marcó los puntos claves que condujeron a los agentes hacia la zona donde fue encontrada.

El adiestrador Gerardo Brito, contó cómo trabaja el animal: “Es un perro que está armado para rastros específicos. Se obtiene una prenda con el permiso de la Justicia y la Policía”.

Luego, señaló que Shamal detectó los lugares en los que estuvo la menor: “El perro tuvo una efectividad del 100% en los dos rastros. Encontró el rastro desde el punto cero, que es la casa donde la niña jugaba, y luego la hipótesis que marca el perro es donde hacen la segunda extracción y se llevan a la nena”.

Brito también explicó cómo es el procedimiento que realizan para empezar el rastreo: “El perro trabaja con un juguete que lo motiva. Se lo satura de olor, se cierra la bolsa y se da comienzo a la búsqueda”.

“Es un perro con mucha energía, es un ovejero gris que trae una carga genética muy fuerte para estos tipos de trabajos. Sigue el rastro en el piso y un cono de olor de un metro de altura”, detalló.

Si bien el entrenamiento resulta indispensable para que los perros de búsqueda puedan hacer este trabajo, Brito explicó que la precisión se debe en gran parte a la genética del animal: “El 95 por ciento del trabajo lo pone el perro”.

El entrenador también contó que al enterarse de la aparición de la nena, festejo junto a Shamal: “Lo llené de besos en la nariz”, reveló con emoción.

Por último, destacó la labor de todo el equipo que participó del operativo: “No somos héroes anónimos, somos gente que ponemos un granito de arena en un mar grande que es una desaparición”.