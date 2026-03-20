“No estarán seguros”: Irán amenazó con atacar enemigos en destinos turísticos del mundo

El aviso renovó las preocupaciones de que la República Islámica pueda volver a utilizar ataques de combatientes más allá de Medio Oriente como táctica de presión.

Hoy 15:52

En plena escalada de la guerra en Medio Oriente, Irán amenazó con atacar destinos recreativos y turísticos en todo el mundo e insistió en que continúa fabricando misiles.

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El aviso renovó las preocupaciones de que la República Islámica pueda volver a utilizar ataques de combatientes más allá de Medio Oriente como táctica de presión.

En tanto, su líder supremo, Mojtaba Khamenei –hijo del difunto e histórico gobernante Ali Khamenei asesinado en el conflicto–, difundió un mensaje desafiante en redes sociales en el que aseguró que “el enemigo” de la república islámica “ha sido derrotado”. El pronunciamiento, con motivo del Año Nuevo persa, se conoció el mismo día en que el régimen difundió un video del ayatollah en una escuela, en medio de las dudas sobre su paradero y sin precisiones sobre cuándo fue grabado.

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“En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado”, dijo el ayatollah, en una declaración escrita leída en la televisión iraní con motivo del Año Nuevo persa.

Khamenei destacó la firmeza de los iraníes ante la guerra y afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel se basaban en la ilusión de que, al matar a los principales dirigentes de Irán, podrían provocar el derrocamiento del gobierno.

Así, elogió a los iraníes por “construir un frente defensivo nacional” y “asestar un golpe tan desconcertante que el enemigo cayó en contradicciones y declaraciones irracionales”.

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El mensaje de Khamenei se da a conocer mientras persisten los interrogantes sobre su estado de salud y actual paradero. Una grabación dada a conocer este viernes por la transmisión oficial del régimen no despejó las dudas.

En las imágenes difundidas se lo puede ver a Khamenei en una escuela en lo que aparenta ser una “clase sobre ciencia religiosa”. Sin embargo, el régimen iraní no especificó la fecha de ese video, si es actual o de archivo.

Advertencia sobre los sitios turísticos

Antes, el principal vocero militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió el viernes que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo no estarán seguros para los enemigos de Teherán.

El ejército de Irán amenazó además con perseguir a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estuvieran de vacaciones o visitando centros de ocio.

“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, declaró Shekarchi, citado por la televisión estatal.

“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, sentenció.

A ello se suma el giro que dio la guerra en los últimos días, marcado en gran medida, por los recientes ataques contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados árabes del Golfo, en represalia por el ataque israelí al megayacimiento de gas South Pars.

En las últimas horas Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán, un día después de que el presidente Donald Trump le advirtiera que no repitiera su embestida contra las infraestructuras de gas natural iraníes, lo que provocó una fuerte escalada en la guerra y la disparada del precio del petróleo.