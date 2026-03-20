Finalmente Mastantuono y Panichelli fueron convocados por Scaloni para la Selección Argentina

Los futbolistas del Real Madrid y Racing de Estrasburgo viajarán el próximo lunes al país para sumarse a los entrenamientos con la Albiceleste.

Hoy 16:04

Lionel Scaloni decidió volver a convocar a Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, dos nombres que habían sorprendido por su ausencia en la nómina anterior.

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Ambos futbolistas regresan en un momento clave, ya que será la última convocatoria previa a la lista definitiva para el Mundial 2026.

Dos regresos que no pasaron desapercibidos

En el caso de Franco Mastantuono, su ausencia había generado sorpresa, teniendo en cuenta que el volante ofensivo del Real Madrid había estado en las tres citaciones anteriores e incluso llegó a utilizar la camiseta número 10.

Por su parte, Joaquín Panichelli, delantero del RC Strasbourg Alsace, atraviesa un gran momento en la Ligue 1, donde suma 14 goles y se ubica como el segundo máximo anotador, solo por detrás de Mason Greenwood.

La pelea por un lugar en la lista mundialista

La vuelta de estos jugadores también refleja la fuerte competencia interna dentro del plantel argentino.

Mastantuono pelea por un lugar con Gianluca Prestianni, mientras que Panichelli busca quedarse con el tercer cupo de delantero centro junto a José Manuel López.

En principio, los dos lugares principales en esa posición serían para Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Los amistosos que se vienen

Argentina ya tiene confirmado un amistoso frente a Selección de fútbol de Mauritania, que se disputará el viernes 27 de marzo a las 20:15 en La Bombonera.

Este será uno de los dos partidos previstos tras la cancelación de la Finalissima ante Selección de fútbol de España. El segundo encuentro se jugaría el 31 de marzo, también en el estadio de Boca Juniors, aunque el rival todavía no fue confirmado oficialmente.

De esta manera, Scaloni comienza a definir detalles pensando en el Mundial 2026, con el objetivo de evaluar variantes y terminar de delinear el plantel que buscará defender el título.