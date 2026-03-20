Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAR 2026 | 32º
X
País

El PBI aumentó 2,1% en el último trimestre y la economía acumuló un crecimiento del 4,4% en 2025

El INDEC informó que la actividad mostró una desaceleración hacia fin de año, con el consumo, la inversión y las exportaciones como principales motores del crecimiento

Hoy 16:30

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,1% en el último trimestre de 2025 y acumuló un alza de 4,4% con respecto al año previo. Así lo informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En ambos casos, la expansión mostró una desaceleración con respecto a los datos previos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La variación interanual del PIB en 2025 respondió a la suba del Consumo privado (7,9%) y público (0,2%), de las Exportaciones (7,6%) y de la Formación bruta de capital fijo (16,4%).

Según detalló el organismo estadístico, por el lado de la oferta, los sectores de actividad que se destacaron por sus incrementos interanuales fueron Intermediación financiera (24,7%), Explotación de minas y canteras (8%) y Hoteles y restaurantes (7,4%). En cambio, a lo largo de 2025 mostraron caídas Pesca (-15,2%) y Hogares privados con servicio doméstico (-1,1%).

El informe también detalló que, medido a precios corrientes, el Consumo privado fue el componente más importante de la demanda, con el 70% del PBI, seguido por la Formación bruta de capital fijo (16%), las Exportaciones (15,6%) y el Consumo público (14,9%).

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Frías: investigan a un jefe policial por publicar imágenes íntimas en WhatsApp
  2. 2. Dos policías denunciaron a Sebastián Corti y las causas en su contra ya son ocho
  3. 3. Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026
  4. 4. El tiempo para este viernes 20 de marzo en Santiago del Estero: la lluvia llegaría hacia la tarde
  5. 5. Milei habló en Tucumán y denunció una “carnicería” contra su Gobierno
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT