El PBI aumentó 2,1% en el último trimestre y la economía acumuló un crecimiento del 4,4% en 2025

El INDEC informó que la actividad mostró una desaceleración hacia fin de año, con el consumo, la inversión y las exportaciones como principales motores del crecimiento

Hoy 16:30

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,1% en el último trimestre de 2025 y acumuló un alza de 4,4% con respecto al año previo. Así lo informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En ambos casos, la expansión mostró una desaceleración con respecto a los datos previos.

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La variación interanual del PIB en 2025 respondió a la suba del Consumo privado (7,9%) y público (0,2%), de las Exportaciones (7,6%) y de la Formación bruta de capital fijo (16,4%).

Según detalló el organismo estadístico, por el lado de la oferta, los sectores de actividad que se destacaron por sus incrementos interanuales fueron Intermediación financiera (24,7%), Explotación de minas y canteras (8%) y Hoteles y restaurantes (7,4%). En cambio, a lo largo de 2025 mostraron caídas Pesca (-15,2%) y Hogares privados con servicio doméstico (-1,1%).

El informe también detalló que, medido a precios corrientes, el Consumo privado fue el componente más importante de la demanda, con el 70% del PBI, seguido por la Formación bruta de capital fijo (16%), las Exportaciones (15,6%) y el Consumo público (14,9%).