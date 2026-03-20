Operativo sanitario en La Cañada para combatir la proliferación de mosquito

La Comisión Municipal puso en marcha un operativo integral de fumigación con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades y mejorar las condiciones sanitarias en la localidad.

Hoy 17:11

Según informaron desde la comuna, los equipos ya recorren distintos sectores del pueblo, priorizando zonas verdes, accesos y barrios estratégicos, en el marco de una política de sanidad ambiental sostenida.

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El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de estas acciones al señalar que “este operativo forma parte de un trabajo planificado que busca cuidar la salud de cada vecino y vecina, especialmente en épocas donde aumentan los riesgos vinculados a la proliferación de mosquitos”.

En ese sentido, remarcó que “no se trata solo de la intervención del Estado, sino también del compromiso de la comunidad. La prevención la hacemos entre todos”.

Desde el municipio también difundieron una serie de recomendaciones para los vecinos al momento del paso del vehículo fumigador: mantener puertas y ventanas cerradas, proteger recipientes de agua y alimentos de mascotas, y colaborar activamente con el descacharreo domiciliario.

Abiakel insistió en este punto al subrayar que “el descacharreo es fundamental, porque sin criaderos no hay mosquitos. Por eso apelamos a la responsabilidad de cada familia para sostener estos resultados en el tiempo”.

Finalmente, el jefe comunal aseguró que estos operativos continuarán desarrollándose de manera periódica en distintos sectores de La Cañada, como parte de una estrategia integral que busca “priorizar la salud y el bienestar de toda la comunidad”.