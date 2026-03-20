Trump rechazó un alto el fuego con Irán y aseguró que Estados Unidos "ya ganó” la guerra

El presidente norteamericano aseguró que las fuerzas estadounidenses “aniquilaron” las capacidades militares iraníes y sostuvo que comparte con Israel el objetivo de alcanzar una victoria en el conflicto

Hoy 17:29

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este viernes la posibilidad de un alto el fuego en la guerra contra Irán y aseguró que Washington ya logró su victoria militar en el conflicto.

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“Yo no quiero hacer un alto el fuego”, declaró Trump ante periodistas al salir de la Casa Blanca. “No haces un alto el fuego cuando literalmente estás aniquilando al otro lado”, agregó.

El mandatario sostuvo que las fuerzas estadounidenses infligieron un golpe contundente sobre el país persa. “Los hemos golpeado tremendamente fuerte. No sé si se puede golpear más fuerte”, afirmó, al tiempo que calificó al régimen iraní de “matones” y “gente horrible”.

En ese sentido, aseguró que, desde el punto de vista militar, Irán está prácticamente derrotado. “Creo que hemos ganado”, afirmó. “Destruimos su marina, su fuerza aérea, sus defensas antiaéreas, hemos destruido todo”, añadió, aunque reconoció que Teherán continúa obstaculizando la navegación en el estrecho de Ormuz.

Durante sus declaraciones, Trump también se refirió al vínculo con Israel, aliado clave de Washington en el conflicto. Según explicó, ambos países comparten objetivos similares en la guerra.

“La relación es muy buena. Queremos más o menos las mismas cosas”, señaló.

Consultado sobre si Israel estaría dispuesto a poner fin a la guerra cuando Estados Unidos lo haga, el presidente respondió: “Creo que sí”. Según sostuvo, tanto Washington como el gobierno israelí buscan una “victoria” en el enfrentamiento con Irán.