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Nuevos estudiantes de Trabajo Social comenzaron su formación en la Facultad de Humanidades

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) dio la bienvenida a los ingresantes de la Licenciatura en Trabajo Social.

Hoy 17:57

La actividad contó con la participación del rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; la decana de la Facultad, Sandra Moreira; y la vicedecana, Carla Ferreyra, quienes compartieron un espacio de encuentro con los nuevos estudiantes.

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Durante la jornada, las autoridades destacaron la importancia de esta etapa inicial como un momento clave en la construcción del recorrido académico y profesional, al tiempo que remarcaron el compromiso de la universidad pública con la formación integral de sus estudiantes.

En ese marco, Ledesma expresó que “ingresar a la universidad pública es también asumir un compromiso con la sociedad. Desde la UNSE trabajamos para garantizar una educación de calidad, inclusiva y al servicio del desarrollo de nuestra comunidad”.

Por su parte, Moreira dio la bienvenida a los estudiantes y subrayó el rol de la carrera al señalar que “Trabajo Social es una disciplina profundamente comprometida con la realidad social. Aquí van a formarse no solo como profesionales, sino como sujetos críticos, capaces de intervenir y transformar sus entornos”.

A su turno, Ferreyra puso el acento en el acompañamiento institucional y afirmó que “sabemos que el ingreso a la universidad implica desafíos, por eso desde la Facultad estamos presentes para acompañarlos en este proceso, brindando herramientas y generando espacios de contención y aprendizaje”.

La charla se desarrolló en un clima de cercanía y participación, y permitió a los ingresantes interiorizarse sobre aspectos académicos, institucionales y del perfil profesional de la carrera, en el marco de una propuesta que busca fortalecer el vínculo entre la universidad y sus estudiantes desde el inicio de su formación.

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