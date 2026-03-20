River anunció un acuerdo histórico de financiamiento con una cifra millonaria para las obras del Monumental

El Millonario acordó el préstamo de una cuantiosa suma de dinero (la más grande para una institución sin fines de lucro) para pagar la ampliación y el techado de su estadio, que comenzará en abril y demandará tres años.

Hoy 20:12

River Plate anunció un acuerdo de financiamiento internacional por hasta 100 millones de dólares para avanzar con la ampliación y el techado del estadio Estadio Monumental, una obra estratégica presentada oficialmente el 27 de enero.

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El crédito fue acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con un plazo de pago de 10 años, lo que permitirá al club comenzar a devolverlo cuando la obra empiece a generar ingresos.

Cómo se financiará la obra del Monumental

A través de un comunicado oficial, la institución explicó que el financiamiento se completará con ingresos provenientes de recitales, acuerdos comerciales por el naming del estadio y recursos generados por la propia reforma.

Además, detallaron que el crédito fue estructurado junto a BID Invest y la CAF, dos de los principales organismos multilaterales de crédito de la región.

El esquema contempla tres años de gracia, por lo que River podrá comenzar a pagar una vez que el estadio ampliado genere mayores ingresos por venta de entradas y nuevos acuerdos comerciales.

Cómo será el nuevo Monumental

El proyecto prevé la construcción de un anillo superior de tribunas que sumará unas 16.000 nuevas localidades, lo que elevará la capacidad total a 101.000 espectadores.

El presidente Stefano Di Carlo explicó que la obra incluirá una estructura perimetral de columnas que sostendrá una tribuna 360 y el nuevo techo que cubrirá casi la totalidad de las plateas.

También adelantó que:

La obra comenzará en abril

Tendrá una duración estimada de tres años

River no perderá la localía durante los trabajos

Un techo total para las tribunas

El plan contempla la instalación de un techo que cubrirá todas las tribunas, aunque no el campo de juego. Según explicaron desde el club, se analizó la posibilidad de cubrir también el césped, pero se descartó para no afectar su mantenimiento.

El proceso incluirá la instalación de alrededor de 100 columnas alrededor del estadio, que sostendrán la nueva estructura antes de avanzar con el anillo superior y el techado.

Una obra con respaldo internacional

La obra estará a cargo de Schlaich Bergermann Partner, empresa alemana reconocida mundialmente por su trabajo en estadios icónicos como el Allianz Arena, el Estadio Santiago Bernabéu, el Maracaná y el Tottenham Hotspur Stadium.

Desde River destacaron que este acuerdo representa un paso clave para el crecimiento institucional y posiciona al club como referencia en gestión, transparencia y acceso al financiamiento internacional dentro del deporte.