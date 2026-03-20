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El calendario de River en la Copa Sudamericana: arranca en Bolivia

Ya con grupo y rivales confirmados conocé el fixture del Millonario en el certamen continental.

Hoy 20:23

River Plate ya conoce su camino en la Copa Sudamericana 2026, certamen que volverá a disputar después de 11 años tras no lograr la clasificación a la Copa Libertadores.

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El equipo argentino integrará el Grupo H junto a Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo FC.

El fixture de River en la fase de grupos

El Millonario debutará como visitante en Bolivia y luego alternará partidos entre el Monumental y el exterior.

Fecha 1: jueves 9 de abril (21:30)
Blooming vs River

Fecha 2: miércoles 15 de abril (21:30)
River vs Carabobo

Fecha 3: jueves 30 de abril (21:30)
Red Bull Bragantino vs River

Fecha 4: jueves 7 de mayo (22:30)
Carabobo vs River

Fecha 5: miércoles 20 de mayo (21:30)
River vs Red Bull Bragantino

Fecha 6: miércoles 27 de mayo (21:30)
River vs Blooming

Cómo sigue el calendario de la Sudamericana

El sorteo de los octavos de final se realizará el 3 de junio, aunque la competencia entrará en un receso por el Mundial antes de la fase decisiva. Los playoffs comenzarán en julio y los octavos en agosto. 

Las fechas principales son:

  • Eliminatoria de octavos: semanas del 21 y 28 de julio
  • Octavos de final: semanas del 11 y 18 de agosto
  • Cuartos de final: semanas del 8 y 15 de septiembre
  • Semifinales: semanas del 13 y 20 de octubre
  • Final: 21 de noviembre (sujeta a modificación)

La final está prevista en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla. 

Cómo se juega el torneo

Los primeros de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje ante los terceros de los grupos de la Libertadores.

Desde esa instancia habrá cruces de ida y vuelta, sin la regla del gol de visitante, hasta definir a los finalistas del certamen. 

De esta manera, River inicia su participación internacional con la misión de pelear por un título que ya conquistó en 2014 y que ahora vuelve a ser uno de los grandes objetivos de su temporada.

TEMAS Copa Sudamericana Club Atlético River Plate

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