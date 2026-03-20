El calendario de River en la Copa Sudamericana: arranca en Bolivia

Ya con grupo y rivales confirmados conocé el fixture del Millonario en el certamen continental.
River Plate ya conoce su camino en la Copa Sudamericana 2026, certamen que volverá a disputar después de 11 años tras no lograr la clasificación a la Copa Libertadores.
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El equipo argentino integrará el Grupo H junto a Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo FC.
El Millonario debutará como visitante en Bolivia y luego alternará partidos entre el Monumental y el exterior.
Fecha 1: jueves 9 de abril (21:30)
Blooming vs River
Fecha 2: miércoles 15 de abril (21:30)
River vs Carabobo
Fecha 3: jueves 30 de abril (21:30)
Red Bull Bragantino vs River
Fecha 4: jueves 7 de mayo (22:30)
Carabobo vs River
Fecha 5: miércoles 20 de mayo (21:30)
River vs Red Bull Bragantino
Fecha 6: miércoles 27 de mayo (21:30)
River vs Blooming
El sorteo de los octavos de final se realizará el 3 de junio, aunque la competencia entrará en un receso por el Mundial antes de la fase decisiva. Los playoffs comenzarán en julio y los octavos en agosto.
Las fechas principales son:
La final está prevista en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.
Los primeros de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje ante los terceros de los grupos de la Libertadores.
Desde esa instancia habrá cruces de ida y vuelta, sin la regla del gol de visitante, hasta definir a los finalistas del certamen.
De esta manera, River inicia su participación internacional con la misión de pelear por un título que ya conquistó en 2014 y que ahora vuelve a ser uno de los grandes objetivos de su temporada.