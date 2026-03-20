Pampita deslumbró con una microbikini animal print y marcó tendencia en pleno otoño

La modelo compartió imágenes de sus vacaciones familiares y volvió a imponer estilo con un look playero audaz, acompañado por sus hijos en un clima de relax y disfrute.

Hoy 20:44

Carolina Pampita Ardohain volvió a captar todas las miradas con un look veraniego en plena temporada de otoño, durante sus vacaciones familiares. La modelo compartió en redes sociales una serie de postales en las que se la vio relajada junto a sus hijos, luciendo una microbikini que no pasó desapercibida.

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Con un paisaje paradisíaco de fondo, eligió un diseño animal print que destacó su figura y reafirmó su estilo. El traje de baño, con estampado de tigre en tonos plateados, marrones y negros, incorporó un sutil brillo que lo convirtió en una de las piezas más llamativas del conjunto.

El outfit se completó con un sombrero estilo cowboy tejido al crochet, un accesorio que aportó un aire bohemio y relajado, en sintonía con el entorno playero. Además, sumó unos lentes de sol de su colección junto a Infinity, que añadieron un toque moderno y personal.

Para cerrar el look, optó por un pareo animal print a juego con la microbikini, logrando una estética armónica y actual. El estilismo, elegido por ella misma, combinó guiños juveniles y tonos coordinados que potenciaron su impronta fashionista.

En las imágenes también se pudo ver a sus hijos disfrutando de la jornada. Ana García Moritán llevó un traje de baño de manga larga en tonos pasteles y el cabello recogido en un rodete, mientras que Benicio Vicuña eligió un look cómodo con remera blanca oversize y short de baño oscuro. La familia compartió juegos y momentos distendidos, reflejando un clima de disfrute y cercanía en la playa.