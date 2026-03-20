Argentina ya tiene rival confirmado para su última prueba de cara al Mundial 2026

Tras el choque con Mauritania, la Scaloneta volverá a jugar martes 31 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.

Hoy 21:48

La Selección Argentina enfrentará a Selección de Zambia el próximo martes 31 de marzo desde las 20:15 en el estadio La Bombonera, en lo que será su último amistoso en el país antes del Mundial 2026.

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La confirmación fue realizada este viernes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que oficializó el cambio de rival para cerrar la doble jornada internacional.

Dos amistosos en La Bombonera

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos encuentros preparatorios en el estadio de Boca Juniors. El primero será el viernes 27 de marzo ante Selección de Mauritania, también desde las 20:15.

Cuatro días más tarde, el seleccionado nacional cerrará su actividad ante Zambia, en partidos que la AFA presentó como la despedida oficial del equipo ante el público argentino antes de viajar a defender el título mundial.

Por qué se cambió el rival

La elección de Zambia se produjo tras la cancelación del amistoso que estaba previsto ante Selección de Guatemala.

Según explicó la AFA, el partido no pudo realizarse por una restricción reglamentaria de la FIFA, que no autorizó al seleccionado centroamericano a jugar en dos continentes durante la misma ventana internacional, ya que tenía programado otro compromiso ante Selección de Argelia en Italia.

Los últimos ensayos antes del Mundial

Desde lo deportivo, Argentina enfrentará a dos seleccionados africanos en el tramo final de su preparación. Actualmente, Zambia ocupa el puesto 91 del ranking FIFA, mientras que Mauritania se ubica en la posición 115.

Estos encuentros permitirán al cuerpo técnico sumar minutos de competencia luego de la suspensión de la Finalissima ante Selección de España y rearmar el calendario previo a la Copa del Mundo.

En paralelo, la AFA informó que los precios de las entradas serán anunciados este sábado y que la venta comenzará el lunes.