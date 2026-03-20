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Narcomenudeo en La Banda: detienen a un hombre y desarticulan un punto de venta de drogas en el barrio 25 de Mayo

El procedimiento permitió secuestrar cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para la comercialización de estupefacientes. El inmueble funcionaba como fachada de un taller mecánico.

Hoy 22:27

Un procedimiento por narcomenudeo permitió desarticular un punto de venta de drogas en el barrio 25 de Mayo (540 Viviendas), en la ciudad de La Banda, donde un hombre de 36 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

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El operativo se llevó a cabo en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 en perjuicio de la salud pública, con intervención de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que concretó un allanamiento en un domicilio de la zona.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron el secuestro de dos envoltorios de cocaína con un peso total de 3,94 gramos, además de una balanza de precisión, recortes utilizados para el fraccionamiento, un teléfono celular y la suma de 46.900 pesos en efectivo.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas, el inmueble funcionaba como un punto de venta de estupefacientes, utilizando como fachada un taller mecánico, lo que permitía encubrir la actividad ilícita.

Por disposición de la Justicia interviniente, el sospechoso fue aprehendido y trasladado, quedando vinculado a la causa mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

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