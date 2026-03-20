Desmantelaron un invernadero clandestino de cannabis y secuestran droga lista para la venta

Un importante procedimiento permitió desarticular un cultivo ilegal de cannabis en un domicilio ubicado en un camino vecinal del paraje Ifia, en el departamento Copo, donde efectivos policiales secuestraron droga y elementos utilizados para su producción, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

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El operativo fue llevado a cabo por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, tras una investigación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en perjuicio de la salud pública, y contó con orden de la autoridad judicial competente.

Durante el allanamiento, los efectivos lograron el secuestro de marihuana, distribuida en dos frascos con un total de 35,15 gramos, además de 376 semillas y 19 plantas de características compatibles con Cannabis, cuyas alturas variaban entre 44 centímetros y un metro.

Asimismo, se incautaron diversos elementos vinculados al cultivo intensivo, entre ellos cuatro lámparas LED ultravioletas, fertilizantes líquidos y en polvo, una picadora, una balanza de precisión, un termostato y un termómetro digital, todos utilizados para optimizar la producción de la sustancia.

En el interior del inmueble, el personal constató la existencia de una habitación acondicionada como invernadero clandestino, equipada con iluminación artificial y control de temperatura, lo que evidenciaba una estructura organizada destinada a la producción y posterior comercialización de estupefacientes.

Con este procedimiento, se logró desarticular un punto de venta de drogas en la zona, mientras que la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia para determinar posibles conexiones con otras maniobras vinculadas al narcotráfico.