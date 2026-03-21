Graciela Alfano aseguró que está en negociaciones para entrar a la casa de Gran Hermano

La partida de una de las figuras más fuertes del reality abrió la puerta a nuevas incorporaciones, y la actriz confirmó que mantiene conversaciones con Telefe y promete revolucionar la casa con su estilo.

Hoy 08:17

La sorpresiva salida de Andrea de Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por problemas de salud, causó gran revuelo entre los seguidores del programa y despertó un sinfín de especulaciones. Pero más allá de los rumores, hay algo cierto: con su partida, el programa se quedó sin su mayor estrella.

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En ese contexto, y con los preocupantes resultados en materia de rating que cosecha cada noche el programa, volvió a sonar con más fuerza la versión de que otra gran diva tomaría su lugar dentro del programa de Telefe: nada más ni nada menos que Graciela Alfano.

Si bien en febrero la actriz había negado rotundamente que tuviera pensado participar del ciclo, este viernes su versión de los hechos cambió rotundamente. Esta vez, consultada por varios medios, Alfano reconoció que desde antes de que comenzara el reality de convivencia, se encuentra en negociaciones con el canal para formar parte del grupo de famosos y desconocidos que conviven en esta versión de Gran Hermano.

“Mi teléfono está que arde. Creo que se ha levantado mucha polvareda porque ya se sabe cómo soy, ya se sabe que yo entro en un lugar y nadie queda quieto”, le dijo a actriz a Intrusos. Y explicó: “Hace algún tiempo dije que una estrella jamás puede entrar a Gran Hermano, porque las estrellas no muestran su intimidad. Pero yo soy como Groucho Marx: si no les gustan mis convicciones, tengo otras“.

Con respecto a cómo se imagina conviviendo con veinte desconocidos, Alfano indicó: “Estoy más allá del bien y del mal. Tengo una mente muy abierta y muy actualizada. Tengo un hardware de 73, pero una actualización del día de ayer. Si yo entro en un lugar, entro a divertirme, y a hacer lo que sé hacer, que es show. Me veo en la casa. Soy creativa. No sé si me van a aguantar... Lo que puedo decir es que está la opción y mi cabeza no para. Cuando yo le digo a mi representante que empiece a negociar es porque ya tengo ideas, me divierte”.

Horas después, la actriz fue entrevistada por Florencia de la V y su equipo en Los profesionales con Flor, y dio más precisiones de cómo va la negociación y sobre qué espera brindarle al reality. “Quiero aclarar que yo no fui autoconvocada. Yo trato, a través de mi representante, Tommy Pashkus, con un solo directivo y se suponía que no iba a salir en ningún lado. Ya me habían convocado antes de que empiece el programa”.

“Y entonces dije: ‘Con un poco más de platita, bastante más’. Y no por mi nombre, sino por lo que yo genero. Yo hablo, creo circunstancia. Y a diferencia de Andrea, que dijo que ella había estudiado, que era fanática del formato, porque ella está acostumbrada a seguir un libreto, yo soy una gran improvisadora, con un trabajo previo. Yo tengo información y voy girando. A mí me gusta ver lo que está pasando, me gusta estar en el momento”, aseguró.

Y, por si quedaban dudas, aclaró: “Saquémonos las caretas: me convocaron y voy a entrar porque doy rating, porque muevo, porque voy a armar quilombo y la gente va a quedar pegada. Y esto tiene que costar un dinero, sino me quedo en mi casa, como dice la gran Pampita, que en esto tiene razón”.

A su vez, indicó que si finalmente ingresa a la casa, no jugará en grupo. Además, elogió el juego de la exvedette Yanina Zilli y confesó que espera que Manuel le haga masajes. ”Yo me arreglo la cara, me peino, pero el masaje no puedo hacérmelo sola, pero por suerte están Martín y Manuel".

“Yo no entro en reemplazo de nadie, porque yo soy la Alfano y no reemplazo a nadie ni nadie me reemplaza. Andrea tiene su tipo de juego y yo me manejo con la impronta”, aseguró la diva. Y, refiriéndose a las complejidades de la convivencias, sobre todo a compartir un único año con más de veinte personas, la actriz indicó: “Yo voy al baño a hacer popó una vez al día. De última, si necesito hacer pipí... Yo he sido caminante de Compostela y allí el baño de los peregrinos son las plantas. Las mujeres tenemos la posibilidad de ir a las plantas. ¿Por qué los varones pueden y nosotras no?”.