Quimsa estrena su liderazgo en la Liga Nacional visitando a Argentino de Junín

La Fusión buscará estirará su presente arrollador y conseguir su décima victoria consecutiva en “El Fortín de Las Morochas”.

Hoy 10:37

Quimsa visitará esta noche a Argentino de Junín con el objetivo de consolidar su gran presente y estirar su racha positiva en la Liga Nacional de Básquet 2025/26.

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El encuentro se disputará desde las 21:00 en el estadio El Fortín de las Morochas, en Junín, con transmisión de Básquet Pass.

La Fusión quiere estirar su gran momento

El equipo dirigido por Lucas Victoriano llega como único líder del campeonato con un récord de 19 triunfos y 10 derrotas, tras encadenar nueve victorias consecutivas, la mejor racha de la temporada.

Quimsa viene de un sólido triunfo ante Obras por 89 a 81 en el Estadio Ciudad, resultado que le permitió alcanzar la cima del torneo. Además, como visitante presenta un buen registro con ocho victorias y cuatro caídas.

Tras ese partido, el pivote Jerome Meyinsse destacó el presente del equipo: "Aprovechamos nuestra intensidad para jugar bien ante un duro rival. Sabíamos que este triunfo era clave porque una o dos derrotas en este momento de la Liga te cambian todo. El equipo está enfocado", expresó.

Además, agregó: "Es difícil para los rivales enfocarse en un solo jugador porque tenemos varios con diez o más puntos. Tenemos un equipo largo y eso se nota en el cierre de esta fase".

Argentino busca recuperarse

Por su parte, el conjunto dirigido por Adrián Capelli llega con la necesidad de volver al triunfo tras las derrotas ante Independiente de Oliva y Unión de Santa Fe.

El equipo juninense necesita ganar para cortar la mala racha y alejarse de los puestos comprometidos de la tabla, aunque tendrá una prueba exigente ante uno de los principales candidatos al título.

El historial

Quimsa y Argentino se enfrentaron en 28 oportunidades, con 19 triunfos para la Fusión y 9 para el Turco. En el duelo de esta temporada, el conjunto santiagueño se impuso con claridad por 99 a 71 en Santiago del Estero.

Datos del partido

Argentino vs Quimsa

Hora: 21:00

TV: Básquet Pass

Árbitros: Alejandro Chiti, Ariel Rosas y Pablo Leyton

Estadio: Fortín de las Morochas (Junín)