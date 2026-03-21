Detuvieron a una mujer acusada de estafar con falsas adjudicaciones de viviendas

La sospechosa fue detenida tras allanamientos en los barrios Siglo XXI y Huaico Hondo. Ofrecía supuestas gestiones ante el IPVU a cambio de dinero que nunca se concretaban.

Hoy 11:04

En el marco de una investigación por estafas vinculadas a la falsa adjudicación de viviendas, personal del Departamento Delitos Económicos (D.G.I.) llevó adelante dos allanamientos en los barrios Siglo XXI y Huaico Hondo, que culminaron con la detención de una mujer señalada como principal sospechosa.

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La causa se inició a partir de múltiples denuncias de damnificados, quienes aseguraron haber sido engañados mediante una maniobra que prometía el acceso a viviendas del IPVU. Según los testimonios, las víctimas eran contactadas por supuestos intermediarios que decían actuar en nombre de una presunta abogada, quien afirmaba tener influencias para agilizar los trámites.

De acuerdo con la investigación, los involucrados exigían pagos en efectivo y transferencias bancarias, prometiendo gestiones que nunca se concretaban. Además, utilizaban identidades falsas y cuentas de terceros para recibir el dinero, lo que dificultaba el rastreo de los fondos.

El perjuicio económico ocasionado asciende a más de 3 millones de pesos, mientras que las maniobras se habrían extendido desde comienzos de 2025, con reiteradas excusas y demoras hacia las víctimas.

La acusada quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas para establecer si hay otros implicados en la causa.