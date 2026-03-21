Le disparó a quemarropa por el robo de vacas y terminó detenido

La víctima recibió tres disparos y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, mientras que el atacante se entregó en la comisaría de Los Telares al verse acorralado luego de un intento de fuga.

Hoy 11:01

Lo que comenzó como un conflicto de "vieja data" por robo de ganado, escaló a un intento de homicidio durante la madrugada del jueves en el departamento Salavina. Sebastián Coria (25) sobrevivió milagrosamente tras ser interceptado en un camino vecinal y atacado a quemarropa con un revólver.

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De acuerdo a lo informado cerca de las 4 de la madrugada, Coria transitaba junto a dos acompañantes por un camino vecinal del Paraje de Guerra cuando fueron sorprendidos por Henry Nelson Verón (48). Según los testimonios, Verón apareció por la espalda y, sin mediar palabra, abrió fuego efectuando aproximadamente ocho disparos.

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Tres proyectiles impactaron en el cuerpo de Coria: uno en el abdomen, otro en el brazo derecho y el tercero en el pie izquierdo. Debido a la geografía de la zona y el desborde del río Dulce, la ambulancia no pudo ingresar. La víctima tuvo que ser evacuada en bote hasta el Paraje Noque Pozo, para luego ser trasladada de urgencia hacia Añatuya y, finalmente, derivada al Hospital Regional en la Capital, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece bajo observación.

La policía de la Comisaría N° 39 de Los Telares y la Departamental 15 desplegaron un operativo cerrojo. Sin embargo, el terreno se encontraba intransitable. Verón, al verse imposibilitado de escapar por el desborde de las aguas y la presión policial, se presentó voluntariamente en la dependencia policial a las 03:00 de la mañana para entregarse.

Bajo las órdenes de los fiscales Dr. Ángel Belloumini y Dr. Miguel Torresi (especialista en conflictos de tierras), se realizaron tres allanamientos en Los Telares y el Paraje de Guerra.

En Los Telares se secuestraron seis cuchillos, prendas de vestir con posibles manchas hemáticas y una billetera. Mientras que en el Paraje de Guerra, en la vivienda de los padres del acusado, la policía halló seis proyectiles calibre 38 y una vaina servida del mismo calibre, lo que coincide con el tipo de arma utilizada en el ataque, aunque el revólver aún no ha sido localizado.

La Jueza de Control y Garantías, Dra. María Carolina Salas, ratificó la detención de Verón, quien quedó imputado por el delito de Homicidio Simple en Grado de Tentativa.