Desmantelan un centro de cultivo y venta de drogas cerca de Clodomira: secuestran plantas, dinero y un arma

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 en perjuicio de la salud pública, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del paraje Cóndor Huasi, ubicado a unos 2 kilómetros de la ciudad de Clodomira, donde logró desarticular un centro de cultivo y venta de sustancias ilegales.

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Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron marihuana en forma de cogollos con un peso de 3,47 gramos, además de 25 plantas de cannabis sativa que medían entre 20 y 260 centímetros, y 10 tallos en proceso de secado con florecimiento, de entre 48 y 110 centímetros de longitud.

Asimismo, se incautaron elementos de interés para la causa, entre ellos una escopeta calibre 12 sin marca visible, dos cartuchos del mismo calibre, dos teléfonos celulares y la suma de $550.000 en efectivo.

De acuerdo con las tareas investigativas, el lugar funcionaba como un punto de cultivo, producción y comercialización de estupefacientes, cuya actividad tenía como principal destino a jóvenes de la zona.

La causa continúa en manos de la Justicia, mientras se avanza en las diligencias para determinar la posible participación de otras personas vinculadas a la actividad ilícita.