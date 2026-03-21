Javier Milei se reunió con Viktor Orbán en Hungría: “Cuando la inmigración no se adapta, pasa a ser invasión”

El Presidente mantuvo un encuentro con el primer ministro húngaro en la previa de su participación en la CPAC, donde anticipó el eje de su discurso centrado en políticas migratorias.

Hoy 12:22

El presidente Javier Milei participará este sábado de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservador (CPAC) en Budapest, capital de Hungría. En la previa, el mandatario se reunió con su par, Tamás Sulyok. También visitó a Viktor Orbán, primer ministro local, a quien le adelantó uno de los temas que tratará en su discurso.

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“En la conferencia hoy que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión", le relató Milei a Orbán.

A su turno, Orbán le agredeció su visita y expresó: “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones de que un presidente americano visita Hungría. Y es que tampoco en Europa ha ocurrido esto. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos, la verdad. Y su visita es en un tiempo muy importante".

Milei está acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes arribaron ayer a la ciudad capital de Hungría pasadas las 16 (hora argentina) aunque las actividades en la agenda formal se iniciaron este sábado por la mañana, con un encuentro bilateral junto a su par de Hungría, Tamás Sulyok.

La reunión se celebró en el Palacio Sándor donde el mandatario argentino aprovechó para sacarse una foto con un león que le obsequiaron. Se trata de una figura de cerámica Herend, realizada por una tradicional fábrica para casas reales con más de 200 años de antigüedad.

El vínculo entre los referentes derechistas data de hace meses, una muestra de la sintonía quedó inmortalizada durante la reunión de la Junta de la Paz, en Estados Unidos, cuando circuló un video en redes sociales de los dos cantando Burning Love" de Elvis Presley.

El líder del partido Alianza de Jóvenes Demócratas (Fidesz) fue de las pocas autoridades internacionales que participó de la ceremonia de asunción del 10 de diciembre de 2023. Aliado de Donald Trump (Estados Unidos) y Vladimir Putin (Rusia), Orbán -conocido por sus medidas en contra de las minorías sexuales- bloqueó el envío de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania en sintonía con su resistencia a que el país que lidera Volodimir Zelenski, de buena sintonía con el libertario.

En su viaje número 35 desde su asunción, y el primero a Hungría, el Presidente disertará en la ceremonia de cierre de la CPAC, donde será recibido por el director del evento, Miklós Szantho. Este sábado los principales exponentes de la derecha global se reunirán en el Centro de Derechos Fundamentales a escuchar la apertura de Orbán, las exposiciones de referentes de la talla de Santiago Abascal, líder de Vox, y el exdiputado de Brasil Eduardo Bolsonaro. Se espera que, como cada edición, el republicano Donald Trump envíe nu mensaje especial.

Por su parte, según supo este medio de importantes fuentes al tanto, se espera que el liberario se exprese en la tónica de sus últimas participaciones, con eje en “la moral como política de Estado”.

Tras el evento que cuenta con varias ediciones al año, Javier Milei será condecorado con el título “Civis Universitatis Honoris Causa”, en reconocimiento a personalidades por sus “valores y contribuciones significativas a la sociedad, la política o la academia”. Será entregado por el rector de la Universidad Ludovika de Servicio Público, Gergely Deli, en una ceremonia en la que se espera que el mandatario haga uso de la palabra.

Pasadas las actividades, el vuelvo especial que transporta a la delegación presidencial retornará rumbo a la Ciudad de Buenos Aires el mismo sábado en la noche húngara con intención de llegar en horas de la mañana del domingo 22 de marzo.

Se trata del tercer fin de semana consecutivo que el Presidente pasará fuera del país, días después de haber visitado Estados Unidos y a posterior, España. Durante el primer viaje, asistió a la “Cumbre Escudos de las Américas”, convocada por Trump y participó de la Argentina Week, y luego disertó en el Foro Económico de Madrid impulsado por Víctor Domínguez, un influencer español ligado al mundo de las criptomonedas y señalado con anterioridad por difundir desinformaciones.