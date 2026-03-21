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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 MAR 2026 | 0º
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Güemes enfrenta a Agropecuario con el objetivo de volver a la victoria en la Primera Nacional

El Gaucho recibe al equipo de Carlos Casares por la sexta fecha de la Zona B.

Hoy 09:15

Güemes enfrentará este domingo desde las 17 a Agropecuario por la sexta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

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El equipo santiagueño intentará reencontrarse con la victoria luego de su empate como visitante ante Tristán Suárez.

Güemes llega a este compromiso ubicado en la 14ª posición con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas en lo que va del campeonato.

El elenco azulgrana necesita hacerse fuerte como local para comenzar a sumar con mayor regularidad y acercarse a los puestos de clasificación.

Por su parte, Agropecuario arriba a Santiago del Estero con buen ánimo tras vencer como local a Chacarita Juniors.

El equipo de Carlos Casares se ubica octavo con 6 puntos, en una campaña que hasta el momento lo mantiene dentro de la pelea en la zona.

Datos del partido

Partido: Güemes vs Agropecuario
Fecha: 22 de marzo de 2026
Hora: 17.00

Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Víctor Rojas
Asistente 2: José Ponce
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

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